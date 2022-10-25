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14:29, 25 октября 2022Интернет и СМИ

В приложении Райффайзенбанка произошел сбой

В приложении «Райффайзен онлайн» наблюдались краткосрочные трудности с входом

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В приложении Райффайзенбанка произошел сбой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

«У пользователей "Райффайзен онлайн" могли наблюдаться кратковременные трудности с входом в приложение», — говорится в сообщении организации. В пресс-службе отметили, что сейчас сервис работает в штатном режиме.

Ранее 25 октября сбой зафиксировали в мессенджере WhatsApp. На проблемы в работе мессенджера жаловались пользователи по всему миру. На пике число жалоб достигло отметки в 4747.

Райффайзенбанк — российский банк, дочерняя компания австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International. Входит в список системно значимых российских банков и занимает 10-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций.

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Олег Давыдов
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