В приложении «Райффайзен онлайн» наблюдались краткосрочные трудности с входом

В приложении Райффайзенбанка произошел сбой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

«У пользователей "Райффайзен онлайн" могли наблюдаться кратковременные трудности с входом в приложение», — говорится в сообщении организации. В пресс-службе отметили, что сейчас сервис работает в штатном режиме.

Ранее 25 октября сбой зафиксировали в мессенджере WhatsApp. На проблемы в работе мессенджера жаловались пользователи по всему миру. На пике число жалоб достигло отметки в 4747.

Райффайзенбанк — российский банк, дочерняя компания австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International. Входит в список системно значимых российских банков и занимает 10-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций.