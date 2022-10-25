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10:48, 25 октября 2022Силовые структуры

Молодого россиянина осудили на шесть лет за попытку убить друга во время ссоры

В Салехарде осудили на шесть лет молодого человека за попытку зарезать собутыльника

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Салехарде суд приговорил к шести годам лишения свободы 23-летнего местного жителя за попытку зарезать 37-летнего собутыльника. Об этом во вторник, 25 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по статье о покушении на убийство УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, ночью 19 июня фигурант выпивал в гостях у знакомого. Там они поссорились, тогда молодой человек взял нож и два раза ударил им оппонента в грудь. Остальные друзья вызвали скорую помощь, и жертву удалось спасти.

Ранее стало известно, что в Сергиевом Посаде 19-летний юноша зарезал 53-летнего собутыльника и поджег его квартиру.

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Екатерина Власова
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