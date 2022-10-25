Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Ред Булл Зальцбург
Сегодня
19:45 (Мск)
Челси
Лига чемпионов|Группа E. 5-й тур
РБ Лейпциг
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|Группа F. 5-й тур
Боруссия Д
Сегодня
22:00 (Мск)
Манчестер Сити
Лига чемпионов|Группа G. 5-й тур
Селтик
Сегодня
22:00 (Мск)
Шахтёр Д
Лига чемпионов|Группа F. 5-й тур
Динамо З
Сегодня
22:00 (Мск)
Милан
Лига чемпионов|Группа E. 5-й тур
ПСЖ
Сегодня
22:00 (Мск)
Маккаби Х
Лига чемпионов|Группа H. 5-й тур
17:55, 25 октября 2022Спорт

Пятеро российских спортсменов сменили гражданство на белорусское

Лукашенко подписал указ о принятии в белорусское гражданство пяти российских спортсменов
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Алексей Никольский / Reuters

Пятеро российских спортсменов сменили гражданство на белорусское. Об этом сообщается на сайте президента Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко подписал указ о принятии в белорусское гражданство 355 человек, среди которых пять российских атлетов, выступающих в различных видах спорта. «Все они уже показали свое мастерство на белорусских спортивных аренах», — отмечается в заявлении. Имена спортсменов не называются.

18 октября сообщалось, что российский лыжник Валерий Гонтарь сменил гражданство на украинское. Отмечалось, что он покинул Россию и пытается найти работу в Австрии. Однако позднее спортсмен опроверг эту информацию.

В конце февраля большинство спортивных организаций по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) отстранили сборные России и Белоруссии. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, атлеты продолжают выступления в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
США заявили об обеспокоенности из-за «углубления альянса» России и Ирана
Немецкий партнер «Газпрома» решил отделить международный бизнес от российского
Путин призвал власти не прятаться за бюрократией
За гибель россиянки при взрыве газа в жилом доме осудили трех человек
Премьер-министр европейской страны объяснил причину снижения цен на газ
Лариса Удовиченко отреагировала на слухи о переезде во Францию
В «Ледниковом периоде» высказались о будущем Медведевой после ухода Милохина
В Харькове снова пропадет свет
В США появился магазин с копиями кроссовок известных брендов для лошадей
В московских поликлиниках раскрыли способ справиться с проблемой очередей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.