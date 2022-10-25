Россия расценит применение Украиной «грязной бомбы» как ядерный террор

Небензя: Россия сочтет применение Украиной «грязной бомбы» как ядерный терроризм

Москва расценит возможное применение Киевом «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо постпреда России при ООН Василия Небензи генсеку организации Антониу Гутерришу.

В документе отмечается, что Москва призывает главу Всемирной организации сделать все возможное, чтобы не допустить осуществления такого преступления. Также Россия попросила западные страны оказать влияние на Украину, чтобы так отказалась от планов провокации.

Небензя также заверил, что Россия не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине. Он обратил внимание, что о возможности применения такого оружия не говорило ни руководство страны, ни Минобороны.

В понедельник, 24 октября, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия поднимет на одном из заседаний ООН вопрос о создании и подготовке Украины к использованию грязных радиоактивных бомб в российско-украинском конфликте. Соответствующее заседание ориентировочно будет проведено 25 или 26 октября.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что союзники по НАТО отвергают заявления России о намерении Украины использовать «грязную бомбу» на собственной территории с целью последующего обвинения в этом Москвы. Он уточнил, что обсудил «ложное заявление России» с главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

«Грязная бомба» — маломощный боеприпас, начиненный радиоактивными материалами в сочетании с обычной взрывчаткой. Он предназначен для заражения территории радиоактивными изотопами и не обладает такими поражающими факторами ядерного оружия как световое излучение и ударная волна.