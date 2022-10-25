Выявлена связь между уровнем витамина D и смертностью

Annals of Internal Medicine: риск смерти при дефиците витамина D повысился на 25 процентов

Команда специалистов из Университета Южной Австралии выявила связь между уровнем витамина D в организме и смертностью. Результаты работы опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.

В процессе исследования ученые проанализировали данные более 300 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет за 14-летний период. Авторы рассмотрели показатели 25-гидроксивитамина D (25-OH-D) у испытуемых, а также другие генетические данные. Кроме того, была зарегистрирована и изучена информация о смерти от всех причин.

Оказалось, что риск смерти значительно снижался при повышении концентрации витамина D. Наиболее выраженная корреляция наблюдалась у лиц с тяжелым дефицитом — у них вероятность смерти повышалась на 25 процентов. По разным оценкам, распространенность тяжелого дефицита составляет от 5 до 50 процентов в зависимости от географического расположения и других характеристик населения.

В июле 2022 года врачи рассказали о последствиях передозировки витамина D на примере пациента, которому потребовалась госпитализация из-за гипервитаминоза.