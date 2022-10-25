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13:05, 25 октября 2022Мир

Немцев возмутило требование советника Зеленского к ФРГ о выплатах Киеву

Читатели Welt возмутились требованием советника Зеленского к ФРГ о выплатах Киеву

Фото: Alex Kraus / Reuters

Немцы возмутились требованием советника президента Украины Александра Роднянского к ФРГ о ежемесячных выплатах в размере 500 миллионов долларов. Комментарии читателей Die Welt приводятся на странице издания в Twitter.

Роднянский заявил, что Германия в 2023 году способна оказывать ежемесячную помощь в размере 500 миллионов долларов. В целом от Евросоюза Киев надеется получать около двух миллиардов долларов в месяц, указал советник украинского лидера Владимира Зеленского.

«Украине стоит хотя бы раз заглянуть в собственную казну и спуститься с небес на землю», — посетовал Frank Bergmann.

«Ну так и делайте это [восстанавливайте страну] сами. Уж слишком вы [Украина] коррумпированы», — написал пользователь Schnuw.

«Один вопросик. Мы все еще в Германии или как? А то я чувствую, нам скоро пора получать украинский паспорт», — поинтересовался Pegasus.

«А у украинских олигархов уже попросили денег на восстановление?» — задался вопросом Kommando Pernod.

Ранее стало известно, что Европейский союз выделит Украине миллиард евро срочной помощи для возобновления энергоснабжения в стране. Киеву также предоставили 400 электрогенераторов.

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Алина Гончарова
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