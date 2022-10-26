Путин прокомментировал аварии на «Северных потоках»

Президент Путин заявил, что ряд геополитических игроков не гнушаются прямыми диверсиями

Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые геополитические игроки не гнушаются даже прямыми диверсиями, как это было, например, на нитках газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2». Цитату приводит РИА Новости.

«Не гнушаются даже прямыми диверсиями. Имею в виду организацию взрывов на международных газовых магистралях "Северного потока"», — прокомментировал политик.

В конце сентября стало известно о масштабных разрушениях на «Северном потоке» и «Северном потоке-2». В «Газпроме» рассказали, что повреждения серьезные, и для ремонта нужно заменить значительную часть труб. Власти Германии проводят расследование: по предварительным данным, авария стала следствием умышленной диверсии, возможно, повреждение вызвано взрывами. Организатор происшествия пока не назван.