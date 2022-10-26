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15:22, 26 октября 2022Мир

Путин прокомментировал аварии на «Северных потоках»

Президент Путин заявил, что ряд геополитических игроков не гнушаются прямыми диверсиями
СюжетРазрушения на «Северном потоке»:

Фото: Swedish Coast Guard / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые геополитические игроки не гнушаются даже прямыми диверсиями, как это было, например, на нитках газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2». Цитату приводит РИА Новости.

«Не гнушаются даже прямыми диверсиями. Имею в виду организацию взрывов на международных газовых магистралях "Северного потока"», — прокомментировал политик.

В конце сентября стало известно о масштабных разрушениях на «Северном потоке» и «Северном потоке-2». В «Газпроме» рассказали, что повреждения серьезные, и для ремонта нужно заменить значительную часть труб. Власти Германии проводят расследование: по предварительным данным, авария стала следствием умышленной диверсии, возможно, повреждение вызвано взрывами. Организатор происшествия пока не назван.

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Виктория Кондратьева
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