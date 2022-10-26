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18:31, 26 октября 2022Бывший СССР

На Украине сообщили об аресте имущества российских сенаторов

Депутат Рады Железняк сообщил об аресте имущества шести российских сенаторов на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине в соответствии с решением суда было арестовано имущество шести российских сенаторов. Об этом депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале.

Согласно информации офиса генерального прокурора Украины, среди арестованной собственности — корпоративные права, земельные участки, недвижимость и движимое имущество сенаторов.

Отмечается также, что в компетентные органы стран, где находится собственность политиков, ведомством были направлены запросы о международной правовой помощи. Имена сенаторов при этом не раскрываются.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны республики о санкциях против супруги и дочери главы МИД России Сергея Лаврова. В отношении них действуют 13 ограничительных мер, в том числе запрет на приобретение земельных участков и блокировка активов.

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Георгий Нестеров
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