На Украине сообщили об аресте имущества российских сенаторов
На Украине в соответствии с решением суда было арестовано имущество шести российских сенаторов. Об этом депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале.
Согласно информации офиса генерального прокурора Украины, среди арестованной собственности — корпоративные права, земельные участки, недвижимость и движимое имущество сенаторов.
Отмечается также, что в компетентные органы стран, где находится собственность политиков, ведомством были направлены запросы о международной правовой помощи. Имена сенаторов при этом не раскрываются.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны республики о санкциях против супруги и дочери главы МИД России Сергея Лаврова. В отношении них действуют 13 ограничительных мер, в том числе запрет на приобретение земельных участков и блокировка активов.