На Украине сообщили об аресте имущества российских сенаторов

Депутат Рады Железняк сообщил об аресте имущества шести российских сенаторов на Украине

На Украине в соответствии с решением суда было арестовано имущество шести российских сенаторов. Об этом депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале.

Согласно информации офиса генерального прокурора Украины, среди арестованной собственности — корпоративные права, земельные участки, недвижимость и движимое имущество сенаторов.

Отмечается также, что в компетентные органы стран, где находится собственность политиков, ведомством были направлены запросы о международной правовой помощи. Имена сенаторов при этом не раскрываются.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны республики о санкциях против супруги и дочери главы МИД России Сергея Лаврова. В отношении них действуют 13 ограничительных мер, в том числе запрет на приобретение земельных участков и блокировка активов.