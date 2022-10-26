Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны России заявило об уничтожении 70 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные на краснолиманском направлении уничтожили более 70 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также два танка, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и пять пикапов. Об этом в среду, 26 октября, журналистам заявил в Министерстве обороны России.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 6084 танка и других боевых бронированных машин и 6791 единица специальной военной автомобильной техники, отчитались в военном ведомстве.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, она будет продолжаться до тех пор, пока поставленные цели не будут достигнуты.

25 октября оборонное ведомство показало на видео, как российские военные из тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» нанесли удар по району сосредоточения украинских военнослужащих.