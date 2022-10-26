Стало известно о еще одних переговорах Шойгу за день

Глава Минобороны России Шойгу провел переговоры с коллегой из КНР Вэй Фэнхэ

Министр обороны России Сергей Шойгу провел еще одни переговоры в среду, 26 октября. Беседа состоялась с министром обороны Китайской народной республики (КНР) генерал-полковником Вэй Фэнхэ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России в своем Telegram-канале.

Как стало известно, диалог представителей двух стран прошел в формате видеоконференции. Они обсудили ситуацию на Украине.

«Генерал армии Сергей Шойгу довел до китайского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы"», — добавили в Минобороны.

Ранее 26 октября сообщалось, что Шойгу провел телефонные переговоры с индийским коллегой Раджнатхом Сингхом.

23 октября глава Минобороны России провел за день переговоры с представителями четырех разных стран: Великобритании, Турции, Франции и США.