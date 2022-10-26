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12:57, 26 октября 2022Россия

Шойгу созвонился с министром обороны Индии

Глава Минобороны России Шойгу провел телефонные переговоры с индийским коллегой Сингхом
СюжетЧто нужно знать о «грязной бомбе»

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с индийским коллегой Раджнатхом Сингхом. Об этом в среду, 26 октября, сообщила пресс-служба Министерства обороны в Telegram-канале.

Беседа прошла в формате телефонного разговора. Представители оборонных ведомств двух стран обсудили ситуацию на Украине.

«Генерал армии Сергей Шойгу довел до индийского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы"», — уточнили в российском военном ведомстве.

23 октября глава Минобороны России провел за день переговоры с представителями четырех разных стран: министром обороны Великобритании Беном Уолессом, министром обороны Турции Хулуси Акаром, министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и министром обороны США Ллойдом Остином.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Лентой.ру» пояснил, что участившиеся переговоры российских министров с западными коллегами создают на будущее предпосылки для урегулирования ситуации.

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Евгения Куликова
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