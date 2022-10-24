Участившиеся переговоры российских министров с западными коллегами объяснили

Депутат Новиков: общение Шойгу с коллегами создает предпосылки для урегулирования ситуации

Участившиеся переговоры российских министров с западными коллегами создают на будущее предпосылки для урегулирования ситуации, объяснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Лентой.ру».

Информирование о своей позиции

24 октября глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов провел переговоры со своим американским коллегой Марком Милли. Уточняется, что главы обсудили ситуацию вокруг вероятного применения Киевом «грязной бомбы» на Украине.

Днем ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу провел переговоры с главами оборонных ведомств четырех стран — министром обороны Великобритании Бено Уолессом, Турции Хулусом Акаром, Франции Себастьяном Лекорню и США Ллойдом Остином.

«В условиях той конфронтации с Западом, которая сегодня сложилась, когда мы балансируем на очень тонких гранях — либо с перспективой урегулировать сложившуюся ситуацию, либо с перспективой значительно усугубить конфликт на Украине, самым наилучшим способом для разжигания конфликта является минимум взаимопонимания. А взаимопониманию взяться неоткуда, если нет прямых контактов и прямого общения», — отметил Новиков.

Сегодня уровень взаимоотношений между президентами России и США настолько невысок, что трудно вспомнить периоды, когда главы Советского Союза, Российской Федерации и президенты Америки имели бы столь сложную коммуникацию Дмитрий Новиков депутат Госдумы

Поэтому для того, чтобы компенсировать недостаток информации и обеспечить информирование о своей позиции, важно найти тех людей, которые имеют отношение к выстраиванию стратегии развития страны и национальной безопасности, заявил депутат. Такие граждане должны иметь коммуникацию с Западом.

«Сергей Шойгу постоянно обсуждает с президентом как с Верховным главнокомандующим вопросы обороны и безопасности специальной военной операции на Украине», — добавил он.

Воспоминание о Карибском кризисе

Новиков напомнил, что сегодня очень много воспоминаний о Карибском кризисе. «Все понимают, что урегулирован кризис был за счет прямой коммуникации между высшими руководителями Советского Союза и Соединенных Штатов. Поэтому такого рода контакты, как контакты министров обороны, — это тот самый канал коммуникации, который призван не усугублять ситуацию дальше, а создавать на будущее предпосылки для урегулирования», — убежден депутат.

Предметом переговоров в этот раз являлась угроза использования «грязной бомбы». В этом отношении информирование играет большую роль Дмитрий Новиков депутат Госдумы

23 октября стало известно, что в Киеве готовят провокацию с подрывом «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса.