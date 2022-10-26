В ЕК нашли способ ускорить совместную закупку газа Евросоюзом

Член ЕК Симсон: обсуждение ЕС мер против энергокризиса ускорит совместную закупку газа

Детальное обсуждение Советом ЕС представленного Еврокомиссией (ЕК) пакета мер по борьбе с энергетическим кризисом сформировало базу, которая позволит ускорить совместную закупку газа странами Евросоюза. Такое заявление сделала член ЕК по энергетике Кадри Симсон. Ее цитирует «Интерфакс».

«Этот пакет охватывает ключевые и совместные элементы, которые будут готовы для утверждения на будущем внеочередном совете», — отметила еврокомиссар на пресс-конференции в Люксембурге после заседания планового совета по энергетике.

Она подчеркнула, что совместные закупки газа Европой «должны стать реальностью». «Эта идея получила горячую поддержку министров. Очевидно, что, объединив наши силы на мировом рынке, мы получим свою выгоду», — считает она.

Симсон пояснила, что речь идет о том, чтобы совместно закупить как минимум 13,5 миллиарда кубометров газа.

Ранее Еврокомиссия анонсировала новые меры по борьбе с энергокризисом. Так, ЕК предложила обязать государства блока делиться друг с другом газом в случае чрезвычайной ситуации. Также в мерах есть пункт о совместных закупках газа — речь идет об объемах по меньшей мере в 15 процентов от целей по заполнению хранилищ в каждой стране.