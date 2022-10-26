В сентябре 2022 года средняя сумма ипотеки снизилась на 2,2 процента относительно августа

Средняя сумма ипотеки в России в сентябре 2022 года уменьшилась на 2,2 процента по сравнению с августом и достигла 3,7 миллиона рублей. О том, что россияне стали брать меньшие суммы в ипотеку, со ссылкой на данные компании Frank RG сообщает РБК.

По словам специалистов, показатель снижается на протяжении трех месяцев подряд, и такого длительного сокращения на рынке не было с 2015 года. В период с июля по сентябрь нынешнего года средний чек по ипотечному кредиту уменьшился на 6,4 процента. Часть банков зафиксировала снижение показателя в июне, однако некоторые из них обнаружили его падение лишь в октябре. При этом представители некоторых финансовых организаций отметили, что размер среднего чека по ипотечным кредитам в десятом месяце 2022 года начал уменьшаться быстрее. Однако, несмотря на наблюдаемую отрицательную динамику, относительно сентября 2021-го параметр повысился на 21,3 процента.

Опрошенные изданием эксперты и представители банков назвали основной причиной снижения среднего чека по ипотеке непростую ситуацию на рынке недвижимости. Из-за падения платежеспособности покупатели выбирают наиболее бюджетные лоты меньшей площади или отказываются от покупки жилья даже в ипотеку. Совладелец девелоперской группы «Родина» Владимир Щекин заявил, что ставки по ипотеке «больше нельзя считать низкими относительно цен на жилье и финансовых возможностей покупателей».

Другой причиной падения среднего чека по ипотечному кредиту эксперты назвали перераспределение спроса заемщиков в сторону вторичного рынка, который отличается «более либеральной ценовой политикой», чтобы сразу заселиться в купленный объект. Третьим фактором, который мог повлиять на сокращение показателей, могло стать перераспределение выдач между регионами, так как ипотечное кредитование сильнее сократилось «в регионах с большим чеком».

Заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин предположил, что уменьшение размера чека может продолжиться в октябре и ноябре: после объявления мобилизации часть сделок на рынке проводилась с большими скидками. Кроме того, часть банков стала предъявлять более жесткие требования к потенциальным заемщикам, что может увеличить среднюю сумму первоначального взноса по ипотеке и при этом уменьшить размер среднего чека. Щекин добавил, что поспособствовать росту последнего удастся за счет снижения процентных ставок по ипотеке.