Вирусолог назвал аргументы в пользу искусственного происхождения COVID-19

Вирусолог Чумаков: стопроцентно доказать лабораторное происхождение COVID-19 невозможно

COVID-19 может иметь искусственное происхождение, предположил вирусолог, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. Однако со стопроцентной вероятностью доказать это только путем анализа структуры невозможно, подчеркнул он. В разговоре с «Лентой.ру» он привел аргументы в пользу этой версии.

Ранее немецкие ученые сообщили, что нашли доказательства искусственного происхождения коронавируса. «Результаты нашего исследования показывают, что этот вирус на 99,9 процента является искусственно созданной копией природного вируса», — рассказал один из авторов исследования Валентин Бруттель. По его словам, в его геноме наблюдается специфическое распределение некоторых блоков. Это характерно для синтетических вирусов — у естественных вирусов они чередуются в произвольном порядке.

Стопроцентно доказать лабораторное происхождение вируса путем одного анализа структуры невозможно, полагает Чумаков. По его мнению, это не настолько убедительные доказательства, которым нельзя возразить. «Всегда могут сказать, что бывает такое распределение, может быть, это редкое распределение, но все-таки такое возможно», — пояснил он.

Для того, чтобы это установить, надо кого-то за руку поймать. Это же определенная группа людей, кто-то из них может проболтаться, сдать подельников — тогда это будет доказательство. Может, документы всплывут, узнаем, кто планировал, как это происходило, а может, мы никогда этого не узнаем, потому что все делалось в секретной обстановке Петр Чумаков вирусолог

Аргументы лабораторного происхождения

По словам вирусолога, существует много косвенных аргументов, которые говорят об искусственном происхождении COVID-19. «Для меня самый веский аргумент, что такого не бывает, чтобы вирус, который раньше паразитировал на другом организме, на летучих мышах и который перешел в результате одной-двух стадий на человека и приобрел способность заражать человека, тут же приобрел пандемический потенциал», — рассказал он. Для этого необходимо, чтобы вирус довольно долго циркулировал в человеческой популяции, вызывая заболевания, отметил Чумаков.

Есть вопросы и к структуре вируса. «Там появился так называемый фуриновый сайт — три дополнительные буквы в геноме, которые дают дополнительную аминокислоту, и это порождает такое место, которое расщепляется протеазой, то есть ферментом организма, который активирует этот вирус и придает ему повышенную способность проникать в клетки человека. Это тоже неслучайно, потому что невозможно, чтобы вдруг сразу три буквы заменились и возникли на ровном месте фактически», — поделился вирусолог. Однако все эти аргументы не являются стопроцентным доказательством лабораторного происхождения COVID-19, подчеркнул он.

В сентябре 2022 года члены комиссии Lancet выдвинули несколько версий появления COVID-19. Доказать ту или иную версию полноценно не удалось, поэтому специалисты отмечают необходимость дальнейших научных исследований.