Главред Wylsacom Media Побыванец назвал существенными потери Apple от смены разъема

Компания Apple понесет крупные убытки при переводе гаджетов с разъемов Lightning на USB Type-C. Потери корпорации в беседе с «Лентой.ру» оценил главный редактор Wylsacom Media, специалист по гаджетам Александр Побыванец. Он также рассказал о технических аспектах при таких изменениях.

«По суммам я не могу сказать, насколько это невыгодно для компании, потому что они не говорят, сколько они зарабатывают на продажах проводочков и прочих аксессуаров, связанных с разъемом Lightning. Но можно предположить, что это будет существенная сумма, поскольку Apple сертифицирует и продает лицензии на выпуск аксессуаров», — рассказал он.

Согласно правилам ЕС, к концу 2024 года все продаваемые на территории Евросоюза гаджеты должны быть оснащены портом для зарядного устройства USB-C. Таким образом, гаджеты следующего поколения в 2023 году могут выйти еще портом Lightning. Все зависит от того, насколько быстро компания захочет перейти на новые стандарты.

Компания прежде всего нацелена на то, чтобы заработать деньги. Удобство потребителя, конечно, тоже важно, но маржинальность превыше всего Александр Побыванец главный редактор Wylsacom Media

При этом технически сменить один разъем на другой будет просто. В этом смысле Apple не столкнется с техническими трудностями, уверен Александр Побыванец.

«Даже на YouTube есть ролики, как технически подкованный человек заменил разъем Lightning на USB-C в iPhone даже выложил инструкцию, показав, как это сделать. Если можно увидеть, что если человек, который просто интересуется техникой, способен самостоятельно в домашних условиях заменить один разъем на другой, то в масштабах Apple это не проблема», — заключил специалист по гаджетам.

Ранее Apple подтвердила, что оснастит будущие смартфоны разъемом USB-C.

«Очевидно, нам придется подчиниться», — сказал в разговоре с журналистами вице-президент Apple по маркетингу Грег Джосвиак, отметив, что компания не будет нарушать закон.

Закон об унификации зарядных портов был принят Европейским парламентом в начале октября 2022 года. Это позволит снизить количество электронных отходов, поскольку с покупкой нового устройства не нужно будет приобретать новую зарядку.