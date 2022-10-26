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08:30, 26 октября 2022Забота о себе

Сексолог назвала способ повысить либидо у некоторых мужчин

Сексолог Путинцева посоветовала мужчинам с нарушением кровообращения есть больше орехов

Фото: Unsplash

Мужчинам с нарушением кровообращения нужно есть больше грецких орехов, винограда и других богатых аминокислотами продуктов, посоветовала психолог-сексолог Каролина Путинцева. В своем Telegram-канале она назвала способ повысить либидо с помощью известных продуктов.

Грецкие орехи, виноград, темный шоколад, авокадо, устрицы и вино принято считать афродизиаками, усиливающими половую активность и влечение, рассказала сексолог. По ее словам, некоторые продукты расширяют кровеносные сосуды, усиливая приток крови к различным органам, в том числе и половым.

Аминокислота аргинин (есть в грецких орехах, морепродуктах) превращается в организме в оксид азота, увеличивающий кровообращение. Вещество кверцетин‚ содержащееся в продуктах (винограде, ежевике, шалфее) обладает противовоспалительными свойствами и тоже улучшает кровообращение

Каролина Путинцевапсихолог-сексолог
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Поэтому эффект от употребления продуктов, считающихся афродизиаками, будет заметен лишь у мужчин с нарушениями кровообращения, пояснила Путинцева. Она добавила, что ученые за годы изучения афродизиаков и их влияния на улучшение либидо так и не нашли прямой связи между ними.

Полезные продукты оказывают благотворное действие на организм в целом, добавила сексолог. Поэтому роль афродизиака может выполнять здоровое питание, так как благодаря ему улучшается гормональное состояние и кровоток и даже улучшается настроение.

«Сексуальное влечение зависит также от психоэмоционального состояния, и, если вы убеждены в том, то определенная еда усиливает ваше желание, то может сработать эффект плацебо», — обнадежила Путинцева.

Ранее Каролина Путинцева назвала способ разнообразить интимную жизнь во время беременности. Она посоветовала делать фотосессии в стиле ню и покупать красивое белье.

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Вера Владзиевская
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