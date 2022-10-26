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12:14, 26 октября 2022Мир

Мексика выступила против исключения России из международных организаций

Посол Мексики Пенсадо: Мексика выступает против исключения РФ из международных институтов
Норма Пенсадо

Норма Пенсадо. Фото: Instituto Matías Romero SRE / Wikimedia

Власти Мексики не поддержали антироссийские санкции и выступают против исключения России из международных институтов. Об этом заявила посол Мексики в Москве Норма Пенсадо, сообщает РИА Новости.

Дипломат отметила, что Мехико осуждает действия России на Украине.

По словам Пенсадо, для урегулирования конфликта важно, чтобы Россия «была представлена за столом переговоров».

Ранее сообщалось, что Украина обсудила гарантии безопасности с Западом.

В сентябре стало известно, что офис президента Украины подготовил проект под названием «Киевский договор по безопасности», где указаны предложения по гарантиям безопасности республики. В документе прописан ряд обязательств, которые должны выполнять Киев и группа государств-гарантов.

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Варвара Кошечкина
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