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12:34, 26 октября 2022Россия

Минобороны заявило о безуспешной атаке ВСУ на николаево-криворожском направлении

МО РФ: на николаево-криворожском направлении ВСУ предприняли безуспешные попытки атак

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На николаево-криворожском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли безуспешные попытки атак. Об этом журналистам заявили в Министерстве обороны России.

По информации военного ведомства, в результате уничтожено до 125 украинских военнослужащих и 7 бронемашин.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили узел связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Кроме того, в оборонном ведомстве сообщили об ударе по нефтехранилищу в Днепропетровске — с его помощью Киев снабжал дизельным топливом группировку войск на Донбассе.

Также российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 13 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в приграничных регионах.

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Сергей Истомин
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