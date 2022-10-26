Минобороны заявило о безуспешной атаке ВСУ на николаево-криворожском направлении

МО РФ: на николаево-криворожском направлении ВСУ предприняли безуспешные попытки атак

На николаево-криворожском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли безуспешные попытки атак. Об этом журналистам заявили в Министерстве обороны России.

По информации военного ведомства, в результате уничтожено до 125 украинских военнослужащих и 7 бронемашин.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили узел связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Кроме того, в оборонном ведомстве сообщили об ударе по нефтехранилищу в Днепропетровске — с его помощью Киев снабжал дизельным топливом группировку войск на Донбассе.

Также российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 13 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в приграничных регионах.