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19:53, 26 октября 2022Мир

Маск в шутливой форме ответил на обвинения в создании геополитического хаоса

Маск ответил шуткой газете NYT на обвинения в создании геополитического хаоса

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Глава компаний Tesla и SpaceX, миллиардер и изобретатель Илон Маск в шутливой форме ответил в Twitter газете The New York Times (NYT) на обвинения в создании «геополитического хаоса». Предприниматель перефразировал материал издания, намекнув, что сама газета также может создавать проблемы.

«New York Times предстала в качестве нового, хаотического игрока в мировой политике. Вмешательство газеты в некоторые наиболее горячие мировые конфликты иногда приносило благо, но ее материалы также создавали и проблемы», — написал он, добавив, что ссылается на «близкие к этому вопросу неназванные источники, которые решили соблюдать анонимность».

Маск обратил внимание, что ключевая особенность Twitter — расширение возможностей гражданской журналистики. «Люди могут распространять новости без предвзятого отношения со стороны истеблишмента», — заключил он.

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Ранее Маск обвинил в лицемерии газету The Washington Post из-за публикации, где его назвали угрозой национальной безопасности. «Точно. "Вашингтон пост" — такие лицемеры», — написал Маск в ответ на запись одного из своих подписчиков, который заявил об использовании журналистики влиятельными людьми для защиты своих интересов.

25 октября основатель компаний SpaceX и Tesla заявил, что планирует к пятнице, 28 октября, закрыть сделку по приобретению компании Twitter.

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Анжелика Бережная
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