Генсек НАТО посетит Турцию для обсуждения членства Швеции и Финляндии в альянсе

Генсек НАТО встретится с Эрдоганом, чтобы обсудить членство Швеции и Финляндии в альянсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Турцию, чтобы встретиться президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом для обсуждения членства Швеции и Финляндии в альянсе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я сам поеду в Турцию для встречи с президентом Эрдоганом в ближайшее время», — заявил генсек, выразив уверенность, что все участники блока подпишут протокол о присоединении новых стран.

Столтенберг также приветствовал тесный контакт Стокгольма и Хельсинки с Анкарой.

Ранее Швеция направила Турции письмо с описанием действий, предпринятых для членства в Североатлантическом альянсе. Шведские власти заверили турецкую сторону в готовности оперативно изучить запросы о выдаче лиц, подозреваемых в терроризме, и отметили, что службы безопасности «активизировали свою работу» против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

20 октября Столтенберг оценил процесс вступления новых членов в альянс. Он обратил внимание, что почти все участники блока одобрили присоединение Швеции и Финляндии. Кроме того, по его словам, рассмотрение этих заявок стало самым быстрым в современной истории альянса.