Адвокат высказался о статусе Собчак в деле о вымогательстве

Адвокат Нефедовский: Собчак не может нести ответственность за ошибки сотрудника

Обвинение в адрес коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова не обязательно грозит журналистке уголовным делом, считает адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский. О возможном статусе Собчак в деле о вымогательстве он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Если сотрудник Собчак обвиняется в вымогательстве, то обыски у журналистки вполне очевидны, отметил Нефедовский. Ксения Собчак связана со своим директором, поэтому также фигурирует в деле.

«Ответственность за "ошибки" или "взятки" своего сотрудника Ксения не может нести, если помните историю с ее водителем, — это все наемные сотрудники. Но если МВД докажет участие Ксении в этих вымогательствах, тогда ей тоже светит срок от семи лет», — предположил адвокат.

Решение Собчак покинуть страну можно объяснить неуверенность в своей защите, заключил Нефедовский. «Все же если при расследовании связь будет доказана, ее объявят в международный розыск», — сообщил он.

26 октября оперативная группа выезжала для задержания журналистки Ксении Собчак после того, как в ее доме были проведены обыски. По информации СМИ, силовики направились в аэропорт Внуково-3, откуда ведущая якобы собиралась вылететь за границу.

Ранее сообщалось об обысках в подмосковном доме Собчак по делу против ее коммерческого директора Кирилла Суханова. При этом у нее самой никакого процессуального статуса не было.

О задержании Суханова в рамках уголовного дела стало известно во вторник, 25 октября. Также был задержан бывший главный редактор издания Tatler Ариан Романовский. Его адвокат сообщил, что мужчину задержали по статье о вымогательствах.