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17:58, 26 октября 2022Культура

Биограф Нолана рассказал о нежелании режиссера снимать «Темного рыцаря»

Биограф Натан: режиссер Кристофер Нолан не планировал снимать вторую часть «Бэтмена»

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Режиссер Кристофер Нолан не планировал снимать вторую часть «Бэтмена» — фильм «Темный рыцарь». Об этом сообщает портал ScreenRant.

Как рассказал писатель Айан Натан в своей грядущей биографической книге «Кристофер Нолан: культовый режиссер и его работа» (Christopher Nolan: The Iconic Filmmaker and his work), кинематографист хотел уйти из франшизы после первого фильма о Бэтмене, вышедшего в 2005 году, однако вскоре после успешного релиза студия Warner Bros. уговорила Нолана вернуться в проект.

«Кристофер Нолан не собирался оставаться во франшизе, он сделал свою супергеройскую работу, вернув Бэтмена из заката. Он хотел уйти, чтобы начать работать уже над своим, оригинальным материалом», — написал Натан о нежелании режиссера продолжать съемки.

Нолан снял три фильма о Бэтмене — «Бэтмен: Начало» (2005), «Темный рыцарь» (2008) и «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (2012) с актером Кристианом Бейлом в роли Брюса Уэйна. Кассовые сборы всей трилогии превысили 3 миллиарда долларов по всему миру.

Ранее сообщалось, что вторая часть «Бэтмена» режиссера Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли выйдет не раньше 2025 года.

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Дениза Мацаева
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