В МИД России подтвердили опасения о сценарии с «грязной бомбой»

Воронцов: выступление США подтвердило опасения России о сценарии Киева с «грязной бомбой»

Выступление представителя США на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН лишь подтвердило опасения и предостережения России о том, что после сценария Киева с «грязной бомбой» Москву обвинят в применении тактического ядерного оружия. Об этом заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов, сообщает РИА Новости.

В ходе Конференции по разоружению представитель США Брюс Тернер назвал заявления России о готовящейся провокации «еще одним случаем дезинформации с целью создания потенциального предлога для применения Россией тактического оружия».

Комментируя его слова, замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России отметил, что американская делегация «лишь подтвердила наше предостережение относительно того, что будет разыгран сценарий», в результате которого Москву обвинят в применении оружия массового поражения. Воронцов пояснил, что Украина и Запад таким образом хотят подорвать доверие к России и добиться ее изоляции на международной арене. Однако, подчеркнул дипломат, «эти планы не пройдут».

23 октября стало известно, что в Киеве готовят провокацию с подрывом «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса, начиненного радиоактивными материалами в сочетании с обычной взрывчаткой. Отмечалось, что провокация готовится с целью обвинения России в применении оружия массового уничтожения на Украине.

Министр обороны России Сергей Шойгу в связи с данной информацией оповестил об угрозе глав оборонных ведомств четырех стран — министра обороны Великобритании Бена Уолесса, министра обороны Турции Хулуси Акара, министров обороны Франции и США Себастьяна Лекорню и Ллойда Остина.

В свою очередь, Госдепартамент США заявил, что Америка, Великобритания и Франция отказываются верить в возможность применения Киевом «грязной бомбы».