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00:01, 26 октября 2022Мир

Байден назвал возможное применение Россией ядерного оружия серьезной ошибкой

Президент США Байден: Россия совершит серьезную ошибку, если применит ядерное оружие
СюжетЧто нужно знать о «грязной бомбе»
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Россия совершит «невероятно серьезную» ошибку в случае применения тактического ядерного оружия на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает РИА Новости.

Американский лидер отвечал на вопрос, не видит ли он в предупреждениях Москвы о планах Украины взорвать «грязную бомбу» попытку создать предлог для того, чтобы самой использовать подобного рода вооружение.

«Позвольте мне только сказать, что Россия совершит невероятно серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие. Я не гарантирую, что это не операция под ложным флагом, но это будет серьезная, серьезная ошибка», — ответил Байден.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер отметил, что власти Соединенных Штатов не видят признаков того, что Россия собирается применять ядерное оружие, однако намерены продолжать мониторинг и держать открытыми каналы для связи.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби отметил, что совет национальной безопасности США не получал новых данных об угрозе применения Россией ядерного оружия в ходе конфликта на Украине.

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Юлия Мискевич
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