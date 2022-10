В США назвали причину спецоперации на Украине

New Yorker: Запад мог предотвратить спецоперацию на Украине, признав Крым российским

Вице-президент группы по внешней политике фонда Stand Together и ветеран войны в Ираке Дэн Колдуэлл в своей статье для The New Yorker назвал причину спецоперации на Украине.

По его словам, Запад мог предотвратить спецоперацию, если бы признал вхождение Крыма в состав России. «В убеждении, что без Крыма Россия становится уязвимой, есть здравое зерно. Если бы Москве смогли предоставить право владеть полуостровом, возможно, нашелся бы способ заставить ее остановить боевые действия», — написал он.

Колдуэлл отметил, что Крым играет ключевую роль с точки зрения обороноспособности России, и поэтому власти страны не могут допустить посягательств на полуостров. Он подчеркнул, что украинская сторона хотела бы заблокировать выход России в Черное море.

Обозреватель считает, что угроза исходит с Запада. «Я могу быть не прав, но трудно себе представить, что Россия остановится, будучи убежденной в возможности появления вооруженной до зубов базы НАТО на территории, которую она считает своей», — подчеркнул он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна достичь успеха в проведении специальной военной операции на Украине. При этом глава государства признал, что Соединенные Штаты вложили много денег в поддержку республики.