Модель потратила сотни тысяч рублей на пластику носа и осталась без работы

Модель Хенна Хавила потратила 230 тысяч рублей на пластику носу и осталась без работы

Модель Хенна Хавила из Коуволы, Финляндия, потратила сотни тысяч рублей на пластику носа и осталась без работы. На историю обратили внимание журналисты Daily Star.

Манекенщица рассказала, что решила прибегнуть к ринопластике для того, чтобы избавиться от полученной в детстве шишки. По ее словам, данный дефект мешал ей устроиться в модельное агентство. Так, в 2020 году она обратилась в клинику в Эстонии и заплатила за процедуру около 3,3 тысячи фунтов стерлингов (около 230 тысяч рублей). Хавиле прооперировали только шишку носа, несмотря на то, что главный врач медицинского учреждения настаивал на полной ринопластике.

Через 15 дней после манипуляции героиня материала сняла бинты и обрадовалась результату. Однако через несколько дней ее нос начал опухать и гноиться, а спустя два месяца стал выглядеть визуально криво. В свою очередь, руководство клиники обвинило девушку в том, что она не обратилась за помощью к врачам при снятии бинтов.

«Я не могла ходить на кастинги с моим кривым носом и не могла сотрудничать с фотографами. Я упустила возможность попасть в список модельного агентства в Лос-Анджелесе и также отклонила предложение принять участие в конкурсе красоты в Италии», — пожаловалась она и призналась, что полтора года не выходила из дома, пока не накопила деньги на новую операцию.

В сентябре сообщалось, что блогерша из Англии с никнеймом rubyyfrais решила выкачать филлеры из губ и осталась с внешностью Дональда Дака. Девушка рассказала, что на протяжении двух лет периодически увеличивала губы, но в последний раз ей посоветовали удалить препарат, поскольку он мигрировал и исказил черты лица, а затем ввести новый. По словам британки, она согласилась на данную процедуру, во время которой ее лицо и губы из-за аллергии отекли настолько, что она подумала, что ее кожа лопнет.