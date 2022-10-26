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09:04, 26 октября 2022Ценности

Модель потратила сотни тысяч рублей на пластику носа и осталась без работы

Модель Хенна Хавила потратила 230 тысяч рублей на пластику носу и осталась без работы

Фото: unsplash

Модель Хенна Хавила из Коуволы, Финляндия, потратила сотни тысяч рублей на пластику носа и осталась без работы. На историю обратили внимание журналисты Daily Star.

Манекенщица рассказала, что решила прибегнуть к ринопластике для того, чтобы избавиться от полученной в детстве шишки. По ее словам, данный дефект мешал ей устроиться в модельное агентство. Так, в 2020 году она обратилась в клинику в Эстонии и заплатила за процедуру около 3,3 тысячи фунтов стерлингов (около 230 тысяч рублей). Хавиле прооперировали только шишку носа, несмотря на то, что главный врач медицинского учреждения настаивал на полной ринопластике.

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Через 15 дней после манипуляции героиня материала сняла бинты и обрадовалась результату. Однако через несколько дней ее нос начал опухать и гноиться, а спустя два месяца стал выглядеть визуально криво. В свою очередь, руководство клиники обвинило девушку в том, что она не обратилась за помощью к врачам при снятии бинтов.

«Я не могла ходить на кастинги с моим кривым носом и не могла сотрудничать с фотографами. Я упустила возможность попасть в список модельного агентства в Лос-Анджелесе и также отклонила предложение принять участие в конкурсе красоты в Италии», — пожаловалась она и призналась, что полтора года не выходила из дома, пока не накопила деньги на новую операцию.

В сентябре сообщалось, что блогерша из Англии с никнеймом rubyyfrais решила выкачать филлеры из губ и осталась с внешностью Дональда Дака. Девушка рассказала, что на протяжении двух лет периодически увеличивала губы, но в последний раз ей посоветовали удалить препарат, поскольку он мигрировал и исказил черты лица, а затем ввести новый. По словам британки, она согласилась на данную процедуру, во время которой ее лицо и губы из-за аллергии отекли настолько, что она подумала, что ее кожа лопнет.

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Мария Винар
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