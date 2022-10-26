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19:44, 26 октября 2022Экономика

Ценам на энергоносители в мире предсказали падение

Всемирный банк спрогнозировал снижение цен на энергоносители в мире на 11% в 2023 году

Фото: PxHere

В 2023 году цены на энергоносители в мире снизятся на 11 процентов после роста на 60 процентов в 2022 году. Соответствующий прогноз представил в октябрьском отчете Всемирный банк.

Тем не менее стоимость ресурсов будет на 75 процентов превышать средние показатели за последние пять лет, предсказали аналитики финансовой организации. В отчете также указано, что ключевыми рисками для снижения стоимости топлива является слабый рост мировой экономики.

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Согласно прогнозам, в 2023 году цены на природный газ и уголь упадут с рекордно высокого уровня, достигнутого в текущем году. Однако к 2024 году стоимость угля в Австралии и природного газа в США могут вырасти в два раза по сравнению со средним значением за последние пять лет. При этом в Европе газ может подорожать почти в четыре раза.

В следующем году нефть марки Brent в среднем будет оцениваться в 92 доллара за баррель. Цена на топливо снизится до 80 долларов в 2024 году, но все еще будет значительно выше среднего показателя в 60 долларов.

Резко выросшие цены на энергоносители на фоне обострившегося геополитического кризиса поспособствовали стремительному разгону инфляции во всем мире. Так, рост цен в еврозоне установил рекорд за все время существования валютного союза, достигнув 9,9 процента в сентябре. В то же время инфляция ускорилась в США — в месячном выражении цены выросли на 0,4 процента против 0,2 процента, прогнозируемых аналитиками.

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Мария Грушко
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