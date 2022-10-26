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13:18, 26 октября 2022Бывший СССР

В Белоруссии рассмотрят прошение россиянки Сапеги о помиловании

Адвокат Сапеги сообщил, что ее прошение по помилованию поступило в специальную комиссию

Фото: @sapega_sofia / Globallookpress.com

Комиссия по помилованию рассмотрит прошение гражданки России Софьи Сапеги, осужденную в Белоруссии на шесть лет лишения свободы. Об этом Telegram-каналу «Sputnik Беларусь» сообщил адвокат россиянки Антон Гашинский.

По словам адвоката, прошение россиянки уже поступило в комиссию. Гашинский ранее предполагал, что Сапегу могут помиловать до конца года.

«Софья вполне попадает под категорию тех, кого могут помиловать, она признала вину, раскаялась, выполнила досудебное соглашение со следствием, погасила причиненный ущерб», — объяснил адвокат россиянки.

Софья Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Вскоре девушка признала свою вину на камеру и подтвердила готовность сотрудничать со следствием. После оглашения приговора она попросила президента Александра Лукашенко о помиловании. Она отбывает наказание в исправительной колонии в Гомеле.

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Варвара Кошечкина
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