США заключили с Саудовской Аравией провальную секретную сделку

NYT: США заключили секретную сделку с Саудовской Аравией, однако она оказалась неудачной

Официальные лица США заключили с Саудовской Аравией секретную сделку, связанную с наращиванием добычи нефти до конца года, однако ожидания чиновников не оправдались. Об этом сообщает New York Times.

Поездка президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию была связана с этим вопросом, пишет издание. Однако в начале октября ОПЕК+ приняла решение резко сократить добычу нефти с ноября текущего года. Отмечается, что такое решение разгневало Белый дом и вызвало шквал обвинительных заявлений в адрес Эр-Рияда.

Детали сделки США и Саудовской Аравии

Американские чиновники считали, что поездка Байдена в Саудовскую Аравию может поддержать обязательства Эр-Рияда убедить ОПЕК увеличить добычу нефти на фоне роста цен из-за конфликта на Украине.

Предварительное соглашение между Вашингтоном и Эр-Риядом, заключенное в мае, состояло из двух частей. Сделка включала в себя увеличение добычи нефти в июле, а также последующее за этим наращивание с сентября по декабрь на 200 тысяч баррелей.

на 400 000 баррелей в сутки планировалось нарастить добычу нефти в июле

По мнению аналитиков, высокопоставленные американские и саудовские чиновники неверно поняли друг друга, а также не оценили динамику нефтяного рынка и геополитику вокруг в России. В администрации Байдена заявляют, что сейчас сложно понять, почему сделка не состоялась.

Собеседники газеты, знакомые с деталями переговоров между двумя странами, заявляют, что произошедшее за полгода — это история о принятии желаемого за действительное, пропущенных сигналах и нарушенных обещаниях. Американские чиновники отметили, что за несколько дней до оглашения решения ОПЕК+ наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд заверил в отсутствии планов сокращения добычи нефти.

Решение ОПЕК+ и реакция США

5 октября ОПЕК+ приняла решение резко сократить добычу нефти с ноября текущего года. Страны должны будут уменьшить производство на 2 миллиона баррелей в сутки от утвержденных в августе квот. Сразу после этого Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в стране.

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр прокомментировал претензии США из-за сокращения добычи нефти. Он отметил, что высокие цены на бензин в США — не вина Саудовской Аравии, а следствие нехватки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в самих Соединенных Штатах.