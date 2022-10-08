Саудовская Аравия прокомментировала претензии США из-за сокращения добычи нефти

Fox News: аль-Джубейр заявил, что Саудовская Аравия сократила добычу нефти не во вред США

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в интервью Fox News прокомментировал претензии США из-за сокращения добычи нефти. Он отметил, что высокие цены на бензин в США — не вина Саудовской Аравии, а следствие нехватки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в самих Штатах.

У вас дефицит переработки, вы не строили нефтеперерабатывающие заводы десятилетиями Адель аль-Джубейр Министр иностранных дел Саудовской Аравии

При этом аль-Джубейр уточнил, что Саудовская Аравия не ставила целью навредить США, а идея об этом «целиком и полностью неверна».

Сокращение добычи нефти

5 октября ОПЕК+ приняла решение резко сократить добычу нефти с ноября текущего года. Страны должны будут уменьшить производство на два миллиона баррелей в сутки от утвержденных в августе квот.

Согласно подсчетам агентства Bloomberg, реальное сокращение составит примерно 900 тысяч баррелей в день. В сообщении ОПЕК+ также отмечается, что сделка об объемах добычи нефти будет продлена до 31 декабря 2023 года.

Накануне заседания ОПЕК+ администрация президента США Джо Байдена пыталась отговорить страны принимать решение по добыче нефти, объясняя это отсутствием необходимости в текущей экономической ситуации.

Обвинения США

8 октября президент США Джо Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в стране.

Я смог снизить цену на бензин более чем на 1,6 доллара [за галлон], но она постепенно повышается из-за того, что только что сделали РФ и Саудовская Аравия. (…) Цены на рецептурные препараты, на здравоохранение и энергетику будут расти Джо Байден Президент США

Политик также обратил внимание на усилия своей администрации, которые направлены на увеличение числа рабочих мест в Соединенных Штатах, привлечение инвестиций в компании, борьбу с инфляцией, а также перечислил другие аспекты экономической повестки демократов.

Дилемма Байдена

Издание The New York Times отметило, что после решения ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи президент США Джо Байден оказался перед сложной дилеммой: продолжать попытки добиться расположения Саудовской Аравии или принять жесткие ответные меры.

По информации издания, в Вашингтоне многие расценили решение ОПЕК+ как «удар в спину Байдену», а перед американским лидером встает вопрос о том, что делать с «этим похожим на предательство решением». Отмечается, что однопартийцы-демократы недовольны его «чрезмерной почтительностью» к Эр-Рияду и с усиленной энергией наседают на Байдена, требуя «наказать» саудитов.

Это глубокое унижение для Байдена, который в начале года прилетал в Джидду, чтобы лично попросить наследного принца Мухаммеда бен Салмана сделать обратное Бен Марлоу Колумнист газеты The Telegraph

Помощники Байдена, по заверению газеты, похоже, хотят в противовес этому решению брать больше нефти из стратегического запаса. Однако у американского президента мало вариантов по борьбе с сокращением нефтедобычи, и все они имеют свои недостатки. Решение ОПЕК+ было принято в «худший с политической точки зрения» момент для Байдена, поскольку в преддверии промежуточных выборов в ноябре он сделал ставку на снижение цен на бензин.