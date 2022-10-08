NYT: Байден оказался перед сложной дилеммой из-за решения ОПЕК+ по снижению нефтедобычи

После решения ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи президент США Джо Байден оказался перед сложной дилеммой: продолжать попытки добиться расположения Саудовской Аравии или принять жесткие ответные меры. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, в Вашингтоне многие расценили решение ОПЕК+ как «удар в спину Байдену», а перед американским лидером встает вопрос о том, что делать с «этим похожим на предательство решением». Отмечается, что однопартийцы-демократы недовольны его «чрезмерной почтительностью» к Эр-Рияду и с усиленной энергией наседают на Байдена, требуя «наказать» саудитов.

В то же время, утверждает газета, помощники Байдена, похоже, хотят в противовес этому решению брать больше нефти из стратегического запаса. Однако у американского президента мало вариантов по борьбе с сокращением нефтедобычи, и все они имеют свои недостатки.

Решение отбирать больше нефти из стратегических запасов в случае стихийного бедствия может грозить дефицитом топлива, поскольку объем резервов в стране в данный момент самый низкий за последние 40 лет. Из-за возможного ограничения экспорта нефтепродуктов вырастет предложение и снизятся цены в США, однако пострадают торговые партнеры, особенно в Европе.

Расширение буровых работ и смягчение правил и норм бурения грозит негативной реакцией защитников окружающей среды. Снятие санкций с Ирана и Венесуэлы может поспособствовать увеличению предложения на рынке, однако ситуацию с Тегераном осложняют «зашедшие в тупик» переговоры по ядерной тематике, а перспективы заключения сделки с Каракасом «весьма туманны», отмечает издание.

Газета пишет, что решение ОПЕК+ было принято в «худший с политической точки зрения» момент для Байдена, поскольку в преддверии промежуточных выборов в ноябре он сделал ставку на снижение цен на бензин. Представители его администрации боятся наступления кризиса в декабре с вступлением в силу ценовых ограничений Вашингтона для российской нефти и запрета Евросоюза (ЕС) на ее закупку.

ОПЕК+ решила резко сократить добычу нефти с ноября текущего года, об этом стало известно 5 октября. Страны должны будут уменьшить производство на два миллиона баррелей в сутки. В ответ на это Джо Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в США. В свою очередь, глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заверил, что Эр-Рияд не ставил целью навредить США, а высокие цены на бензин в США он назвал следствием нехватки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в самих Штатах.