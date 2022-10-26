Собчак заподозрили в вымогательстве у госкорпорации «Ростех»

ТАСС: Ксения Собчак подозревается в вымогательстве у госкорпорации «Ростех»

Телеведущая Ксения Собчак подозревается в вымогательстве у госкорпорации «Ростех». Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Ей вменяется часть 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство в особо крупном размере»). По делу признано потерпевшим должностное лицо «Ростеха».

Собчак не комментирует уголовное дело.

Ранее 26 октября сообщалось, что журналистка проходит по делу о вымогательстве в качестве подозреваемой. Она успела уехать из России, так как ее предупредили за сутки до обысков у коммерческого директора Кирилла Суханова. На допросе он дал показания на свою начальницу по делу о вымогательствах. По его словам, Собчак за деньги не публиковала компрометирующую информацию в своих Telegram-каналах.