Ватикан выразил готовность сделать все для мира на Украине

Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине

Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине, заявил источник агентства РИА Новости, отвечая на вопрос о реакции Ватикана на предложения французского лидера Эммануэля Макрона.

По словам собеседника агентства, если бы Москва и Киев обратились к Ватикану с просьбой о посредничестве, то Святой престол «не оступился бы».

Ранее Макрон встретился с папой Римским Франциском. В ходе аудиенции он попросил понтифика позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу, а также американскому президенту Джо Байдену для урегулирования украинского конфликта.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает предложение Макрона, но считает, что это никак не повлияет на позицию украинского президента Владимира Зеленского касательно переговоров с Россией.

«Песков заявил о готовности Москвы вести диалог с папой Римским, и это хорошо. Что касается позиции Киева, то, как известно, в политике действует правило: "Никогда не говори никогда"», — заявил источник агентства, указав на важность того, какой будет реакция со стороны Вашингтона и Лондона. Он напомнил, что папа Франциск неоднократно выражал готовность содействовать мирному разрешению украинского конфликта.

26 октября сообщалось, что папа Римский Франциск предложил провести переговоры Зеленского и Путина в Ватикане. Понтифик готов предоставить для встречи лидеров не только сам Ватикан, но и много зданий в Риме.