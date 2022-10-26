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17:43, 26 октября 2022Мир

Ватикан выразил готовность сделать все для мира на Украине

Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине

Фото: Vatican Media / Reuters

Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине, заявил источник агентства РИА Новости, отвечая на вопрос о реакции Ватикана на предложения французского лидера Эммануэля Макрона.

По словам собеседника агентства, если бы Москва и Киев обратились к Ватикану с просьбой о посредничестве, то Святой престол «не оступился бы».

Ранее Макрон встретился с папой Римским Франциском. В ходе аудиенции он попросил понтифика позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу, а также американскому президенту Джо Байдену для урегулирования украинского конфликта.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает предложение Макрона, но считает, что это никак не повлияет на позицию украинского президента Владимира Зеленского касательно переговоров с Россией.

«Песков заявил о готовности Москвы вести диалог с папой Римским, и это хорошо. Что касается позиции Киева, то, как известно, в политике действует правило: "Никогда не говори никогда"», — заявил источник агентства, указав на важность того, какой будет реакция со стороны Вашингтона и Лондона. Он напомнил, что папа Франциск неоднократно выражал готовность содействовать мирному разрешению украинского конфликта.

26 октября сообщалось, что папа Римский Франциск предложил провести переговоры Зеленского и Путина в Ватикане. Понтифик готов предоставить для встречи лидеров не только сам Ватикан, но и много зданий в Риме.

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Варвара Кошечкина
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