В Москве арестовали бывшего главреда Tatler

Экс-главред Tatler Романовский арестован по делу о вымогательстве у главы Ростеха Чемезова

Тверской суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест Кирилла Суханова — коммерческого директора медиапроекта «Oсторожно Media» журналистки Ксении Собчак — и экс-главного редактора журнала Tatler Ариана Кузьмина (Романовского), обвиняемых в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Об этом сообщает РИА Новости.

«В отношении Суханова и Кузьмина судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 декабря 2022 года», — заявили в суде.

Обоим фигурантам, пояснили пресс-службе, предъявлено обвинение в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (пункт «б» части 3 статьи 163 УК РФ).

Как следует из материалов дела, деньги у директора Ростеха вымогали за удаление постов в одном из телеграм-каналов. О задержании Суханова и Романовского в рамках уголовного дела стало известно 25 октября.