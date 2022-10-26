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22:03, 26 октября 2022Силовые структуры

В Москве арестовали бывшего главреда Tatler

Экс-главред Tatler Романовский арестован по делу о вымогательстве у главы Ростеха Чемезова
Ариан Романовский

Ариан Романовский. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Тверской суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест Кирилла Суханова — коммерческого директора медиапроекта «Oсторожно Media» журналистки Ксении Собчак — и экс-главного редактора журнала Tatler Ариана Кузьмина (Романовского), обвиняемых в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Об этом сообщает РИА Новости.

«В отношении Суханова и Кузьмина судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 декабря 2022 года», — заявили в суде.

Обоим фигурантам, пояснили пресс-службе, предъявлено обвинение в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (пункт «б» части 3 статьи 163 УК РФ).

Как следует из материалов дела, деньги у директора Ростеха вымогали за удаление постов в одном из телеграм-каналов. О задержании Суханова и Романовского в рамках уголовного дела стало известно 25 октября.

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Марина Совина
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