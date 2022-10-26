Саудовская Аравия и Иран захотели «поставить США синяк под глазом»

FP: Саудовская Аравия и Иран поддерживают Россию и хотят «поставить США синяк под глазом»

Саудовская Аравия и Иран поддерживают Россию, что ведет к ослаблению позиций США на Ближнем Востоке. Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на сотрудников Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайеха и Чинцию Бьянко.

«Эр-Рияд и Тегеран — соперники почти во всем, но они поддерживают усилия России, чтобы поставить Вашингтону "синяк под глазом», — считают эксперты.

Авторы напомнили, что Саудовская Аравия и Иран зачастую выступают на противоположных сторонах в конфликтах, однако сейчас им выгодна поддержка российской стороны для «укрепления влияния против США», сопротивления давлению со стороны Запада.

«По сути, Вашингтону следует пересмотреть свои парадигмы мышления, основанные на устаревшей предпосылке о гегемонии США на Ближнем Востоке», — заключили обозреватели FP.

Ранее власти США выразили обеспокоенность из-за «углубления альянса» России и Ирана. «Мы обеспокоены углублением альянса России и Ирана, свидетельством которого являются недавние поставки иранских беспилотных летательных аппаратов, применявшихся Россией для уничтожения гражданской инфраструктуры на Украине», — высказалась представитель американского Госдепартамента Дженнифер Гавито.