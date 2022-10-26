Правки о многодетных отцах назвали последними для мобилизационной директивы

Минобороны РФ освободило от частичной мобилизации мужчин с 2 детьми и беременными женами

Правки о мобилизации отцов двух детей с беременными супругами и детей-инвалидов станут последними для действующей директивы, заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина. Об этом она заявила в разговоре с «Лентой.ру».

«Еще на совещании 21 октября, которое организовал [заместитель министра обороны Николай] Панков и где участвовал начальник мобилизационного отдела Евгений Бурдинский, нам сообщили, что это последние правки, которые мы вносим в мобилизационную директиву. В нашем случае помогло только то, что правки мы сформировали заранее», — поделилась политик.

При этом, ничто не мешает вносить поправки в закон о мобилизации от 1997 года, который, по словам Останиной, устарел.

«Во-первых, там должно быть прописано наличие ученых степеней. Во-вторых, отсрочки для студентов последних курсов, которые выходят на защиту дипломов. Далее, нам поступает очень много обращений от одиноких родителей, матерей, у которых призывают единственного ребенка», — перечислила депутат.

Также много вопросов, как отметила политик, по правам одиноких отцов — по закону, даже если отец воспитывает ребенка без матери, по достижении несовершеннолетним возраста 16 лет родитель может быть призван.

«Похожая проблема с многодетными семьями: у нас прописано, что не может быть призван родитель с тремя детьми до 16 лет. Но по закону, вообще-то, ребенком человек считается до 18 лет. А многодетной — семья с детьми до 18 или до 23 лет в случае, если ребенок продолжает образование. К сожалению, внести эти изменения можно будет только после окончания СВО», — заключила Останина.

26 октября стало известно, что Минобороны России освободило от мобилизации отцов двух детей с беременными супругами.

Ранее с предложением освободить от мобилизации отцов с двумя детьми и беременными женами выступили депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов. По их обращению срок беременности супруг должен составлять не менее 22 недель.