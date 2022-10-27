Apple обнаружила уязвимость на миллионах iPhone

ArsTechnica: Apple выпустила патч, исправляющий серьезную уязвимость на iPhone и iPad

Apple устранила уязвимость нулевого дня для iPhone и iPad с помощью патча. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Журналисты портала сослались на информированного источника, согласно которому Apple обнаружила и устранила уязвимость CVE-2022-42827. По словам специалистов, исправленная инженерами ошибка позволяла получать несанкционированный доступ к смартфонам и планшетам Apple. Необходимый патч появился в обновлениях iOS 16.1 и iPadOS 16.

В материале говорится, что найденную уязвимость могли эксплуатировать хакеры на iPhone 8, iPad пятого поколения, iPad Pro, iPad Air 3, iPad mini пятого поколения и более новых девайсах. По словам журналистов, это означает, что серьезная проблема была актуальна буквально для миллионов девайсов американского бренда.

По словам источника, уязвимость была найдена независимым техническим специалистом — инсайдер оценил премию, которую Apple выплатила за обнаружение CVE-2022-42827, в один миллион долларов. Журналисты отметили, что за неполный 2022 год американская корпорация выявила и устранила не менее восьми уязвимостей нулевого дня.

В середине сентября Apple выпустила срочное обновление, исправляющее уязвимости гаджетов. Патчи безопасности вышли для смартфона iPhone 6, планшетов iPad Air 2 и iPad Pro, плеера iPod touch 7-го поколения и более новых устройств.