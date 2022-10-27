Стало известно о миллионных убытках «Барселоны» из-за вылета из Лиги чемпионов

Mundo Deportivo: «Барселона» потеряет 20,2 миллиона евро из-за вылета из Лиги чемпионов

Футбольный клуб «Барселона» потеряет более 20 миллионов евро из-за вылета из Лиги чемпионов. Убытки команды стали известны изданию Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонцы планировали бюджет на сезон с расчетом на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. За выход из группы клуб получил бы 9,6 миллиона евро, за продвижение в 1/4 финала — 10,6 миллиона. Таким образом, «Барселона» заработает на 20,2 миллиона евро меньше, чем ожидалось.

Сократить убытки команде поможет успешное выступление в Лиги Европы. Однако каталонцам не удастся полностью компенсировать потери, так как победившему в турнире клубу выплачивается 14,9 миллиона евро.

26 октября мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Барселоной» со счетом 3:0 в матче группового этапа Лиги чемпионов. После пяти матчей каталонцы располагаются на третьем месте с четырьмя очками. Команда потеряла шансы выйти в плей-офф турнира.