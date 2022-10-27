Стала известна судьба гей-клубов при принятии закона о запрете пропаганды ЛГБТ

Депутат Останина предрекла закрытие гей-клубов в России из-за закона о пропаганде ЛГБТ

В случае принятия законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды и педофилии будут закрыты все действующие в России гей-клубы. О судьбе этих заведений в разговоре с «Лентой.ру» рассказала соавтор инициативы, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Будут ли существовать эти клубы? Нет, не будут Нина Останина депутат Госдумы

«Уже своим существованием гей-клубы есть ничто иное как пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, мы же это тоже понимаем. Пусть люди, которые предпочитают однополые отношения, занимаются этим не массово в гей-клубах комфортных, которые привлекают к себе внимание. Пусть они занимаются этим у себя дома в спальне, это нормально. Никто не собирается отлавливать геев, запрещать им заниматься утехами, которые они себе позволяют», — заявила депутат.

По ее словам, «нельзя приравнивать нетрадиционалов к традиционалам».

«Вопрос в том, что запрещается пропагандировать весь этот образ жизни, навязывать его, создавая тем самым, может быть, неверное представление о том, что однополая любовь имеет такое же право на существование, как и брачные отношения между мужчиной и женщиной», — заключила Нина Останина.

27 октября Госдума в первом чтении приняла закон, который предусматривает административную ответственность, за пропаганду ЛГБТ-отношений, педофилии, и смены пола. Информацию об этом будет запрещено распространять в СМИ, интернете, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

За такую пропаганду предлагается ввести ответственность в виде штрафов или приостановки деятельности для юридических лиц.