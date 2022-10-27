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14:39, 27 октября 2022Моя страна

В Казани стартовал Молодежный фестиваль мусульманской культуры

В Казани с 26 по 30 октября пройдет Молодежный фестиваль мусульманской культуры

Фото: Роман Денисов / Globallookpress.com

В Казани 26 октября в рамках международной программы «Казань — молодежная столица ОИС 2022» стартовал Молодежный фестиваль современной мусульманской культуры. Мероприятие продлится до 30 октября, передает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Минмолодежи республики.

Уточняется, что работа пятидневного фестиваля построена по следующим направлениям: театр и оригинальный жанр, хореография, музыка, изобразительное искусство, кино. В программу входят творческие мастер-классы, встречи с деятелями искусства и культуры, нетворкинг и культурный обмен между участниками, а также подготовка и проведение итогового Гала-концерта, который пройдет в Концертном зале Казанского государственного института культуры.

«Татарстан — многонациональная и многоконфессиональная республика, является ярким примером многовекового диалога культур, местом встречи Востока и Запада. Мы видим большое внимание к фестивалю в Казани со всего мира: в заявочной кампании приняли участие более 1,3 тысячи человек, — сообщили в пресс-службе. — Мероприятие дает возможность погрузиться в многообразие современной мусульманской культуры разных государств».

Отмечается, что по итогам отборочного этапа участниками стали 100 человек из 11 стран мира, среди которых Бангладеш, Гамбия, Египет, Индонезия, Ирак, Казахстан, ПакистанТунис, Туркменистан, Узбекистан.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае в конце ноября впервые состоится фестиваль профессиональных оркестров национальных народных музыкальных инструментов «Стихия звуков». Мероприятие пройдет с 23 по 26 ноября в КрасноярскеАчинскеШарыповоЛесосибирскеМинусинске и Канске

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Валентина Процкова
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