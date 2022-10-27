Кремль заявил о готовности обеспечивать свои интересы на переговорах с Украиной

Песков заявил, что Россия готова обеспечивать свои интересы на переговорах с Украиной

Россия готова обеспечивать свои интересы за столом переговоров с Украиной, но Киев этого не хочет. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 27 октября, приводит ТАСС.

«Сейчас де-факто, собственно, Россия не меняет свою позицию, мы готовы обеспечивать свои интересы за столом переговоров, мы хотим этого, но в данном случае речь идет о полном нежелании со стороны Украины», — сказал помощник президента.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что Киев отказался от переговоров с Россией по указу Вашингтона. В то же время, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби ранее высказал мнение, что настроя на переговоры сейчас нет ни у Украины, ни у России.

Последние переговоры российской и украинской делегаций о очном формате прошли в марте в стамбульском дворце Долмабахче. Комментируя итоги встречи, Песков сказал, что в Москве не могут утверждать о наличии «серьезных прорывов» в переговорном процессе.

В конце сентября украинский лидер заявил, что не будет вести переговоры с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин.

