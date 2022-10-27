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18:38, 27 октября 2022Из жизни

На улице в России застали роющегося в мусорном баке медвежонка

Astv.ru: в поселке Тымовское на Сахалине заметили медвежонка на улицах

По поселку городского типа Тымовское на Сахалине, Россия, бегает дикий медвежонок, которого местные жители замечали у торгового центра и в мусорном баке. Об этом сообщает Astv.ru.

Впервые местные жители заметили маленького хищника на улице в среду вечером, 26 октября. Тогда одному из очевидцев удалось снять на видео растерянно бегающего возле магазина зверя. Ранним утром следующего дня на камеры видеонаблюдения попал момент, как медведь перебегал дорогу всего в нескольких метрах от женщины. Бесстрашная сахалинка не растерялась, достала телефон и начала снимать животное.

Поскольку медведь перемещался по поселку, его также застали роющимся в мусорном баке в поисках еды. Медведицы рядом с ним обнаружено не было.

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Сотрудники областного агентства лесного и охотничьего хозяйства получили сигнал о выходе медведя. Теперь лесничие будут решать эту проблему с полицией. «Полиция проверит место, где был замечен медведь. Если правоохранители установят, что существует угроза людям, произведут отстрел из табельного оружия», — пояснили в ведомстве.

Пока жалобы на агрессию медвежонка не поступали. Покинувший естественную среду обитания зверь напуган и нуждается в помощи.

Ранее сообщалось, что в Коннектикуте, США, медведь ворвался на детский праздник, съел кексы и ушел с перепачканной кремом мордой. При этом хищника совсем не интересовали люди.

Евгения Черкасова
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