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20:01, 27 октября 2022Культура

Музей мадам Тюссо убрал фигуру Канье Уэста после скандальных высказываний рэпера

Музей Мадам Тюссо в Лондоне убрал в архив восковую фигуру рэпера Канье Уэста

Фото: Hannah McKay / Reuters

Музей Мадам Тюссо в Лондоне убрал в архив восковую фигуру американского рэпера Канье Уэста — это случилось после его скандальных высказываний о евреях и движении Black Lives Matter. Об этом сообщает The Guardian.

Фигура была впервые представлена ​​в музее в 2015 году. В учреждении пояснили, что решение переместить ее в архив связано с пожеланиями посетителей.

Ранее музыкант выложил в соцсетях пост: «Все знают, что Black Lives Matter было аферой. Теперь она кончилась, не благодарите». Он также опубликовал скриншот переписки с рэпером Пи Дидди, в котором обвинял последнего в том, что им якобы управляют евреи. «Иисус еврей», — написал он. После этого исполнителя заблокировали в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

После скандальных высказываний Уэста стало известно, что немецкий производитель одежды, обуви и товаров для спорта Adidas планирует прекратить сотрудничество с рэпером. Ранее работу с артистом прекратили бренды GAP и Balenciaga.

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Марина Погосян
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Музей мадам Тюссо убрал фигуру Канье Уэста после скандальных высказываний рэпера
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