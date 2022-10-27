В России создали три опытных образца двигателя для самолета-амфибии

ОДК создала три опытных образца двигателя ПД-8, разрабатываемого для Бе-200

В России создали три опытных образца двигателя ПД-8, который разрабатывают для самолета-амфибии Бе-200 и SSJ-100. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора – генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Юрий Шмотин.

«У нас уже испытано три опытных образца, на которых мы получили результаты, и сегодня говорим: термодинамически машина состоялась», — сказал он в рамках Международного форума двигателестроения.

Шмотин отметил, что работы над двигателем продолжаются. По его словам, есть вопросы, которые нужно решить во время проведения инженерных и сертификационных испытаний. Тесты планируют провести до конца 2022 года и в следующем году.

В мае бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация займется производством комплектующих для двигателей ПД-8 и ПД-14.

В том же месяце в «Ростехе» сообщили, что ОДК завершила стендовые испытания первого опытного двигателя ПД-8.