Мужчина отдал телефон в сервисный центр по ремонту и лишился 164 тысяч рублей

The Times of India: мастер по ремонту техники украл у клиента 164 тысячи рублей

40-летний Панкадж Кадам из индийского города Мумбаи лишился 220 тысяч рупий (164 тысяч рублей) после того, как отдал телефон в сервисный центр по ремонту. Об этом сообщает The Times of India.

Мужчина обратился к мастеру по ремонту техники и попросил починить динамик смартфона. Сотрудник сервисного центра взял заказ в работу и попросил клиента не забирать SIM-карту.

На следующий день мужчина вернулся в сервис, однако он был закрыт. То же самое повторилось и в следующие два дня. Наконец, Кадам обнаружил, что сервисный центр вновь заработал, но вместо мастера, который чинил его телефон, за прилавком стоял другой человек. Мужчина попросил вернуть украденный смартфон и SIM-карту, однако их не нашли.

Заподозрив неладное, Кадам попросил друга воспользоваться его банковским приложением и вошел в свою учетную запись. Он был шокирован, когда обнаружил, что сумма его фиксированного депозита была переведена на неизвестный банковский счет. Мужчина обратился в полицию и ожидает начала расследования.

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