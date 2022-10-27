Сечин заявил о наживе США на проблемах европейских союзников

Сечин: европейские лидеры обвиняют США в наживе на энергокризисе

Европейские политики и эксперты обвиняют Вашингтон в наживе на энергокризисе и проблемах союзников. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, передает ТАСС.

По его словам, цены на газ в США в пять раз ниже, чем в Европе. Сечин также заявил, что политика полностью уничтожила экономику в мире, и единого энергетического рынка и правил больше нет.

В ходе выступления с докладом в рамках XV Веронского Евразийского экономического форума глава «Роснефти» отметил, что ведение потолка цен на нефть и газ подрывает не только основы рынка, но и отменяет суверенные права стран на свои ресурсы.

«Идея, по сути, заключается в том, чтобы отменить суверенные права стран на собственные ресурсы, потому что "правильным" странам, у которых ресурсов не хватает, они нужны больше, чем "неправильным". Самих США, естественно, никакие ограничения не касаются», — объяснил Сечин.