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10:45, 27 октября 2022Мир

Сечин заявил о наживе США на проблемах европейских союзников

Сечин: европейские лидеры обвиняют США в наживе на энергокризисе

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Европейские политики и эксперты обвиняют Вашингтон в наживе на энергокризисе и проблемах союзников. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, передает ТАСС.

По его словам, цены на газ в США в пять раз ниже, чем в Европе. Сечин также заявил, что политика полностью уничтожила экономику в мире, и единого энергетического рынка и правил больше нет.

В ходе выступления с докладом в рамках XV Веронского Евразийского экономического форума глава «Роснефти» отметил, что ведение потолка цен на нефть и газ подрывает не только основы рынка, но и отменяет суверенные права стран на свои ресурсы.

«Идея, по сути, заключается в том, чтобы отменить суверенные права стран на собственные ресурсы, потому что "правильным" странам, у которых ресурсов не хватает, они нужны больше, чем "неправильным". Самих США, естественно, никакие ограничения не касаются», — объяснил Сечин.

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Варвара Кошечкина
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