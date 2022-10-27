Песков анонсировал собрание совета ОДКБ

Песков: совет ОДКБ пройдет в пятницу перед саммитом Путина, Алиева и Пашиняна

Совет ОДКБ пройдет в пятницу, 28 октября. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он указал, что мероприятие состоится в преддверии трехстороннего саммита глав России, Азербайджана и Армении. Инициатором заседания совета является Армения.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что президент Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию. Ожидается, что стороны обсудят нормализацию отношений между государствами.