Тарасова оценила призыв главы МОК раскрыть детали дела Валиевой
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха раскрыть детали дела фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит Sport24.
«Я не понимаю действия МОК и Всемирного антидопингового агентства (WADA) в целом. Сначала что-то запрещают, затем разрешают», — отметила специалист. Она также рассказала, что Валиева просила не создавать шумиху вокруг ее допинг-дела.
В разговоре с «Матч ТВ» Тарасова добавила, что нужно по-прежнему выражать несогласие с позицией МОК и WADA по этому вопросу. «Все апелляции имеют значение. Хватит уродовать судьбу этой прекрасной девочки!» — заявила она.
Ранее Бах призвал обнародовать решение о судьбе Валиевой, чтобы повысить уровень доверия к результатам расследования. Он напомнил, что вердикт РУСАДА могут обжаловать в дальнейшем.
21 октября стало известно, что РУСАДА оставит конфиденциальными дату слушаний, решение или другие детали по делу спортсменки. Отмечается, что это сделано в целях защиты интересов фигуристки.
На Олимпийских играх-2022 Валиева помогла команде завоевать золото, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.