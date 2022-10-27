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14:33, 27 октября 2022Спорт

Тарасова оценила призыв главы МОК раскрыть детали дела Валиевой

Татьяна Тарасова рассказала, что Валиева просила не создавать шумиху вокруг ее допинг-дела
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха раскрыть детали дела фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит Sport24.

«Я не понимаю действия МОК и Всемирного антидопингового агентства (WADA) в целом. Сначала что-то запрещают, затем разрешают», — отметила специалист. Она также рассказала, что Валиева просила не создавать шумиху вокруг ее допинг-дела.

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В разговоре с «Матч ТВ» Тарасова добавила, что нужно по-прежнему выражать несогласие с позицией МОК и WADA по этому вопросу. «Все апелляции имеют значение. Хватит уродовать судьбу этой прекрасной девочки!» — заявила она.

Ранее Бах призвал обнародовать решение о судьбе Валиевой, чтобы повысить уровень доверия к результатам расследования. Он напомнил, что вердикт РУСАДА могут обжаловать в дальнейшем.

21 октября стало известно, что РУСАДА оставит конфиденциальными дату слушаний, решение или другие детали по делу спортсменки. Отмечается, что это сделано в целях защиты интересов фигуристки.

На Олимпийских играх-2022 Валиева помогла команде завоевать золото, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Ксения Курашкина
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