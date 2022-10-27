Путин заявил о консенсусе у россиян по поводу внешней угрозы

Путин заявил, что у россиян практически полный консенсус по поводу внешней угрозы

Особенность современной России заключается в том, что по поводу борьбы с внешними угрозами у населения страны наблюдается практически полный консенсус. Об этом президент страны Владимир Путин заявил в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

«Да, есть люди абсолютно прозападной ориентации. (...) Есть такая небольшая часть. Она всегда была, в любых странах. Но в целом консолидация очень большая, вне зависимости от политической окраски», — сказал он.

Он пояснил, что люди с коммунистическими взглядами считают, что нужно все национализировать. В некоторых исторических ситуациях, отметил Путин, государство от этого не отказывалось, так как в России есть закон о национализации. Однако на данный момент в этом нет никакой необходимости.

«Поэтому мы работаем и с уважением относимся к людям, которые придерживаются левых взглядов и в том числе с коммунистическими убеждениями», — заключил глава государства.

Ранее Путин заявил, что никто никогда не сможет диктовать российскому народу, какое общество и на каких принципах должно строиться.

Открытие ежегодного заседания Валдайского клуба на тему «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех» состоялось 24 октября. В число участников вошли 111 представителей 41 страны, среди которых есть Китай, Индия, Германия и другие.